A razão de o Brasil ser o que é

Lê-se pouco no Brasil. E talvez esteja aí a explicação para o País ser o que é: pobre, atrasado, totalitário e desigual. Estudos recentes mostram que pouco mais da metade dos brasileiros se declara leitora de livros, consumindo menos de cinco títulos por ano. Por sua vez, 88% dos franceses dizem o mesmo, lendo anualmente 21 livros per capita.



Minha experiência particular referenda a estatística. Quinta-feira passada, a Folha de S.Paulo trouxe o resultado de levantamento com “200 importantes livros para entender o Brasil”. O jornal ouviu 169 intelectuais, entre historiadores, sociólogos, antropólogos e romancistas para elaborar a lista, publicada por ocasião do bicentenário da Independência do Brasil, a ser celebrado no próximo 7 de setembro. A abissal ignorância deste escriba foi se cristalizando à medida em que percorria os títulos e notava que havia lido pouquíssimo do que se apresentava – inclusive por desconhecer parte razoável das indicações.



Listas existem por uma única, e saborosa, razão: para que delas discordemos. A presença de um único livro de Monteiro Lobato, o infantojuvenil Reinações de Narizinho, já seria motivo suficiente para se condenar a da Folha. Ouso dizer que ninguém conhece bem o Brasil sem ter lido a obra geral, ou adulta, do criador do Sítio do Picapau Amarelo. A Barca de Gleyre, Jeca Tatu, Zé Brasil, Ferro, Voto Secreto, O Escândalo do Petróleo, O Imposto Único... as razões de o Brasil ser o que é estão todas ali.



A propósito, em um dos livros de Lobato, Prefácios e Entrevistas, ele adiciona a falta do hábito da leitura entre os graves entraves que impedem o País de progredir. Cita textualmente o escritor Machado de Assis e o sociólogo Gilberto Freyre como exemplos do que chama de “desasnadores”, neologismo cunhado para definir homens iluminados cuja função seria a de eliminar as asneiras que vicejam na alma do brasileiro. Da obra desse último, aliás, diz que ela não faz outra coisa “senão revelar-nos a nós mesmos, contar o que somos, e porque somos assim e não de outro modo”. Bingo!



Na lista da Folha, livros de Freyre e Machado, respectivamente Casa-Grande & Senzala e Memórias Póstumas de Brás Cubas, aparecem empatados na quinta colocação. Ambos têm outros escritos escolhidos pelos jurados, como Sobrados e Mucambos, no caso do primeiro, e Esaú e Jacó, no do segundo. O levantamento do jornal é encabeçado por Quarto de Despejo – Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus.



Mais de seis décadas após a morte de Monteiro Lobato, a realidade da leitura nacional pouco mudou. Infelizmente. A Folha lembra que 27 dos 200 livros considerados o rosto do Brasil estão fora de catálogo – condição que certamente não se dá pelo excesso de leitores.



Evaldo Novelini é jornalista e diretor adjunto de Redação do Diário.



Corrupção – 1

Era um pé-rapado quando entrou na política. Ficou rico na política vendendo voto e com o esquema da rachadinha. De militar bisonho virou chefe de quadrilha (Bolsonaro nega casos de corrupção em seu governo: ‘Acusam, mas nada provam’).

Claudio Sousa

Corrupção – 2

Não há provas de corrupção porque ele botou sigilo de 100 anos nas trapalhadas que fez. E proibiu a PF (Polícia Federal) de investigar ele e a família. E mesmo assim ele não conseguiu esconder tudo, porque o Portal da Transparência o denuncia.

Marcos Almeida

Corrupção – 3

Se for assim, até (Luiz Inácio) Lula (da Silva) vai dizer que é inocente. Alguém que gasta R$ 4 milhões em 35 dias em cartão corporativo, com sigilo de 100 anos, certamente deve estar gastando muito bem nosso dinheiro, né?

Marcos Claudio da Silva

Ainda as urnas – 1

Na cabeça do gado, o presidente não tem como interferir na Petrobras, mas deve e pode interferir no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A noção de poder dessa turma é uma beleza! Aliás, se tem uma coisa que falta a esse povo é noção (Forças Armadas veem risco à segurança para pedir sigilo em indagação sobre urnas).

Fabio Bandeira

Ainda as urnas – 2

Que Jair Bolsonaro não mede esforços para afrontar as nossas instituições e a Constituição é incontestável. E, neste seu périplo (de estarrecer), no qual coloca dúvidas sobre a legitimidade e eficiência das urnas eletrônicas, de que é factível de ser fraudada, envolve as nossas Forças Armadas para que sejam cúmplices nesta tentativa de desacreditar esse processo de votação. Inclusive, insiste que seja feita auditoria particular paralela na contagem dos votos. Absurdo! É inconstitucional! Não é papel das Forças Armadas tutelar eleições. Mesmo porque, regime no Brasil não é ditatorial. Na realidade, são vários os crimes cometidos por Bolsonaro, que age como se estivesse acima da lei. Este presidente é o mesmo que foi expulso do Exército por ato de terrorismo. Urge que a PGR (Procuradoria-Geral da República) e o Congresso deem demonstração de amor à Pátria e penalizem esse esquizofrênico e destemperado Bolsonaro.

Paulo Panossian

Ainda as urnas – 3

Um presidente da República aqui dizendo como será o trabalho do TSE? Esse cara só pode ser doido! Mandando recado para o TSE? Ele arrumou esse poder onde? Como ele vai conseguir entrar para organizar o pleito eleitoral dentro do TSE? Ele não tem esse poder para isso, não! Ele quer fazer o que só cabe ao TSE. Ele quer é inventar e tumultuar tudo! Vai perder feio o pleito!

Vera Lucia

Ainda as urnas – 4

As Forças Amadas não deveriam meter o bedelho onde não é de sua competência. A Justiça Eleitoral do Brasil é suficiente para este serviço. O ministro da Defesa, que já é o terceiro deste governo, está fazendo o papel de ‘moleque de recados’.

Jairo Giffoni

Indulto e extradição

Já disse outras vezes que bolsominions têm de procurar se informar melhor para evitar de passar vergonha, como certa leitora que disse que Lula deu indulto ao italiano Cesare Battisti (Lula – 4, dia 7). O que Lula fez foi negar – erroneamente – pedido de extradição do terrorista feito pelo governo italiano. É muito diferente! Talvez ela tenha tentado justificar o perdão da pena que seu presidente concedeu ao deputado Daniel Silveira. Em tempo, Battisti cumpre pena na Itália depois de ter sido detido na Bolívia em janeiro de 2019.

Ilan Nóbrega

