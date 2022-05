Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



10/05/2022 | 00:01



As unidades de saúde do Grande ABC iniciaram ontem a quarta etapa da vacinação contra a Influenza (gripe). Nesta nova fase da campanha, podem ser imunizados professores, pessoas com deficiência, com comorbidades e povos indígenas.

De acordo com dados das prefeituras, a região espera imunizar, pelo menos, 207 mil pessoas destes grupos, ou seja, 95% do total da população-alvo. A estimativa não contabiliza Diadema, que não informou números da nova etapa, e Rio Grande da Serra, que não respondeu aos questionamentos do Diário.

A campanha contra a Influenza teve início no fim de março. Profissionais da saúde, pessoas com mais de 60 anos, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos, gestantes e puérperas estão entre os grupos prioritários já atendidos. O índice de cobertura vacinal, entretanto, segue abaixo do projetado. As cidades da região – exceto Rio Grande da Serra – contabilizam, entre os idosos, 52,1% de imunizados, sendo 225.821 moradores do total de 432.950.

A situação é mais preocupante entre gestantes e puérperas. Em São Bernardo, a Prefeitura informa que foram vacinadas apenas 0,5% das moradoras do grupo, somente 380 mulheres do total de 7.998. Em Diadema, 1,2% das moradoras foram imunizadas, 130 do total de 10.833. A cobertura também segue distante da meta no grupo de 6 meses a menores de 5 anos. São Caetano, por exemplo, aplicou 1.101 doses da vacina, o que representa a proteção de 16,6% das 6.626 crianças na faixa etária do município.

As prefeituras informam que estão reforçando a divulgação da campanha para ampliar a cobertura vacinal. Em Diadema, o Paço informou que profissionais da saúde evitam “barreiras de acesso”, retirando a necessidade de agendamento prévio, por exemplo, e atuam na realização de busca ativa de usuários, medida também adotada por Santo André.

VACINAS DISPONÍVEIS

Os moradores que integram os grupos prioritários devem comparecer às unidades de saúde levando documento de identificação com foto e, preferencialmente, o Cartão SUS (Sistema Único de Saúde). Professores precisam apresentar comprovante de atuação na área

Em Santo André, as doses da vacina estão disponíveis nas 32 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os moradores de São Bernardo devem comparecer a uma das 33 unidades de saúde da cidade.

Em São Caetano, além dos postos da atenção básica, os moradores podem ser imunizados no Centro Policlínico Gentil Rstom ou no Centro de Especialidades Médicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h30, e aos sábados, das 8h às 11h30.

Os diademenses contam com serviço de imunização nas 20 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Em Mauá, o atendimento acontece das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, com horário ampliado até 20h nas unidades Flórida, Magini e Zaíra 2. Ribeirão Pires realiza a imunização contra a Influenza das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, nas dez UBSs. A unidade central abre aos sábados para a vacinação.