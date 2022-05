Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas vacinadas com a 4ª dose contra a covid

09/05/2022 | 20:40



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 9, a 177.532.063, o equivalente a 82,64% da população total. Destes, 164,7 milhões estão com o esquema vacinal primário completo (duas doses ou aplicação única), o que corresponde a 76,68% de todos os brasileiros.

Ao todo, 88,3 milhões de pessoas já receberam a terceira dose, o que corresponde a 41,12%. Destes, 2.001.974 se imunizaram com a 4ª aplicação.

Nas últimas 24 horas, 576, mil pessoas receberam a primeira dose; 153,6 mil receberam a segunda; e outras 410,4 mil receberam as doses adicionais (3ª e 4ª).

Ao todo, foram aplicadas 632,6 mil doses de vacina contra o coronavírus no Brasil ao longo desta segunda-feira.

Dentre a população infantil, 58,31% das crianças de 5 a 11 já receberam a primeira dose e 28,33% estão com o esquema vacinal completo.