Ceni deve mudar estratégia e escalar São Paulo titular contra Juventude e Cuiabá

09/05/2022 | 18:54



Rogério Ceni deverá adotar uma postura inédita nesta semana para os dois jogos que o São Paulo vai realizar, primeiro na Copa do Brasil e depois no Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez este ano, o técnico deverá colocar em campo o que tem de melhor em seu elenco nos dois compromissos de forma consecutiva.

O São Paulo joga quinta-feira, na Arena Barueri, diante do Juventude em duelo decisivo por uma vaga nas oitavas de final da competição nacional. Em Caxias do Sul, houve empate por 2 a 2. No domingo, pelo Brasileirão, o time do Morumbi recebe o Cuiabá e tenta melhorar sua posição na tabela, onde ocupa a quinta colocação.

No Brasileirão, o São Paulo tem sido forte dentro de casa, uma vez que venceu seus dois compromissos contra Athletico-PR e Santos, mas patina como visitante. Fora, são dois empates com Bragantino e Fortaleza e um revés para o Flamengo.

Rogério poderá colocar os titulares ou os principais jogadores dois jogos seguidos, pois na outra quinta-feira(dia 19) vai atuar, no Morumbi, contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Sul-Americana, competição na qual o time está com classificação bem encaminhada para as oitavas de final. Desta forma, os reservas deverão entrar em campo, garantindo uma semana de 'folga' para a equipe principal.