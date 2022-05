Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



09/05/2022 | 17:12



O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá, ganhou reforço para o atendimento de pacientes internados com problemas respiratórios. A unidade recebeu da Braskem sua primeira usina de oxigênio. O equipamento doado à Prefeitura deve gerar, segundo estimativa do Paço, economia de até 20% no valor pago atualmente pelo insumo.

A usina de oxigênio funciona como gerador de gás e tem capacidade de produzir 20 metros cúbicos do insumo por hora. O ar comprimido passa por uma série de filtragens. Durante o processo são removidos os elementos indesejados, como o dióxido de carbono e o nitrogênio, por exemplo. Com a purificação, o oxigênio vai aos pacientes com uma pureza de 95%.