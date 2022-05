Maicon e Ângelo aprimoram o físico e podem reforçar o Santos na Copa do Brasil

09/05/2022 | 17:10



O Santos de Fabián Bustos está imbatível na Vila Belmiro. Desde a chegada do técnico argentino, são cinco triunfos no estádio, resultado que a equipe precisa para tentar reverter a vantagem de 1 a 0 do Coritiba nas oitavas da Copa do Brasil, quinta-feira. Para a decisão em casa, o treinador pode ganhar dois reforços: o zagueiro Maicon e o atacante Ângelo fazem aprimoramento físico para estarem à disposição.

Ambos trocaram a folga desta segunda-feira por trabalho duro do Centro de Treinamento Rei Pelé. O atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa, enquanto o zagueiro sentiu um incômodo no posterior no sábado e acabou preservado diante do Cuiabá, domingo, pela Série A.

O Santos divulgou um vídeo da dupla nesta segunda-feira fazendo forte corrida na esteira, em clara mostra que não sentem mais dores. Além de querer mandar a campo uma defesa sólida, Bustos sabe que também necessitará de gols e, para isso, a habilidade e velocidade de Ângelo seriam de grande valia.

Após o jogo com o Cuiabá, Bustos optou por não garantir o retorno da dupla, alegando medo de agravar as lesões musculares. Não quis passar esperança e frustrar o torcedor, mas caso sigam na evolução, podem até trabalhar no campo antes do jogo e ficarem à disposição. Ângelo é quem requer mais cuidados.

Será o terceiro confronto entre as equipes nos últimos 25 dias. Até agora, quem jogou em casa levou a melhor. O Santos fez 2 a 1 pelo Brasileirão e levou 1 a 0 na ida no Couto Pereira, em um confronto que Bustos criticou muito a postura da equipe.

Não fosse o goleiro João Paulo, e a derrota poderia ter sido bem mais ampla. O técnico elogia o rival, diz que o Santos precisa ter atenção com os rápidos pontas do Coritiba, mas acredita em vaga caso o futebol apresentado seja o mesmo do duelo da Vila Belmiro.