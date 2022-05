5 regiões vinícolas para combinar vinhos e trilhas

Redação

Depois de dois anos de sessões virtuais de degustações de vinho, os viajantes e apreciadores da bebida podem começar a pensar em conhecer os países onde são produzidos seus rótulos favoritos. De acordo com uma pesquisa da Booking.com, três em cada 10 brasileiros (33%) consideram o vinho como a bebida das férias. Um outro levantamento de dados da plataforma também revelou que 19% dos turistas do País pretendem viajar para fazer trilhas. Pensando nisso, a agência de viagens online selecionou cinco regiões vinícolas incríveis (com base na opinião de viajantes) que podem ser combinadas com passeios a pé.

Regiões vinícolas para combinar vinhos e trilhas

Porto, Portugal

De acordo com usuários da Booking.com, Porto é o destino mais recomendado quando se trata de viagens para degustar vinho. É fácil entender o motivo, já que a cidade litorânea no noroeste de Portugal é famosa pelos vinhos do Porto, produzidos no Vale do Douro.

Além de ser Patrimônio Mundial da UNESCO, essa é uma das regiões vinícolas mais antigas do mundo e produz alguns dos melhores rótulos portugueses. Vale a pena caminhar pelos inúmeros vinhedos percorrendo uma das trilhas disponíveis.

Onde se hospedar: Com uma vista para os vinhedos, o Ventozelo Hotel & Quinta fica localizado bem no meio do Vale do Douro, a apenas duas horas de carro do Porto. Ali, é possível aproveitar a paisagem, além de tomar uma taça de um dos melhores vinhos de Portugal. A acomodação conta com vários edifícios que respeitam sua estrutura e as raízes originais, enquanto os quartos apresentam arquitetura e design modernos. A culinária local pode ser saboreada no restaurante do hotel e há também passeios de degustação de vinhos e trilha guiada pela região.

Sonoma, Califórnia, Estados Unidos

Sonoma é o lugar perfeito para quem ama vinho e gosta de caminhar. É um destino mundialmente famoso e conta com centenas de vinhedos, que vão desde os menores, administrados por famílias, até grandes vinícolas de renome internacional.

A região oferece muitos roteiros de degustação de vinho e por vinícolas. Para os turistas mais aventureiros, também é possível fazer passeios de mountain bike e de balão.

Onde se hospedar: A Cottage Inn & Spa é uma acomodação aconchegante e romântica na região vinícola. O local é ideal para relaxar depois de passar o dia conhecendo a região a pé. É possível fazer um tratamento no spa da acomodação ou apreciar a vista do jardim enquanto toma uma taça de vinho. Devido à boa localização, os hóspedes podem caminhar até as inúmeras opções gastronômicas que Sonoma oferece.

Florença, Itália

Florença é muito recomendada por viajantes da Booking.com. A capital da Toscana, na Itália, produz vários vinhos famosos.

A região é repleta de hectares de belos vinhedos que os viajantes podem conhecer enquanto caminham por trilhas que levam a vinícolas com degustações.

Onde se hospedar: A dica é ficar no Salvadonica, a apenas meia hora de carro de Florença. Este hotel fazenda rural feito de pedra fica nas colinas de Chianti e é cercado de vinhedos e olivais. Depois de passar o dia conhecendo os arredores repletos de vinhedos, os visitantes podem relaxar no amplo jardim que fica em volta da piscina e tem vista das colinas.

Santiago, Chile

Existem muitas regiões vinícolas nos arredores de Santiago, incluindo o Vale do Maule, responsável por boa parte da exportação da bebida do país. Uma excelente ideia é conhecer esses locais a pé, já que há muitas opções de trilhas e degustações para fugir do agito da cidade.

Onde se hospedar: O Hotel Casa Real é uma das adegas mais antigas do Chile, localizada na região de Santiago, dentro do vinhedo de Santa Rita. Esse hotel boutique de luxo é um monumento histórico, onde o vinho é protagonista. É possível participar de degustações, organizadas pela acomodação mediante pedido, ou curtir um piquenique gourmet nos jardins do hotel. Para quem quiser saborear um vinho fora da acomodação e fazer atividades físicas durante a estadia, o hotel oferece passeios até as regiões vinícolas nas imediações.

Coonawarra, Austrália

A região vinícola de Coonawarra, no sul da Austrália, é um destino indispensável para quem adora vinhos tintos ousados. Apesar de a região não ser muito grande (somente 20 quilômetros de extensão), os viajantes podem passar o dia degustando vinhos de alta qualidade em vinícolas famosas.

O destino também é perfeito para quem quer conhecer tudo a pé. Existe até uma trilha das vinícolas de Coonawarra, na qual os viajantes podem caminhar por cinco quilômetros de vinhedos e visitar seis produtoras diferentes.

Onde se hospedar: Localizado dentro dos vinhedos, o Highbank Country Accommodation é perfeito para quem gosta de vinho e trilhas. Os hóspedes acordam em um vale e saboreiam a bebida deliciosa produzida na região. É possível conhecer os arredores a pé e fazer trilhas pelos hectares de vinhedos nas imediações do B&B.

