Ranking: Lu, do Magalu, é a influenciadora virtual mais seguida do mundo

Bianca Bellucci

Do 33Giga



09/05/2022 | 16:55



A Lu, do Magalu, é a influenciadora virtual mais seguida do mundo, somando 55 milhões de fãs nas redes sociais. É o que revela um ranking do portal VirtualHumans.org, especializado em catalogar personalidades digitais ao redor do planeta. Para chegar ao resultado, a empresa mensurou o número de seguidores em diferentes plataformas de cada influencer presente em sua base. O top 10 você confere abaixo.

1. Lu, do Magalu

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lu do Magalu 💙 (@magazineluiza)

2. Barbie

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbie (@barbie)

3. Nobody Sausage

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nobody Sausage (@nobodysausage)

4. CB, das Casas Bahia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CB da Casas Bahia (@casasbahia)

5. FNMeka

6. Miquela Sousa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miquela (@lilmiquela)

7. Hatsune Miku

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hatsune Miku (@mikuhatsune)

8. Good Advice Cupcake

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Good Advice Cupcake (@thegoodadvicecupcake)

9. Any Malu

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Surreal Mundo de Any Malu (@anymalu_real)

10. Tito Lazzardo and Catty B

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tito Lizzardo & Catty B (@titolizzardo)