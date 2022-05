'BBB 22': Paulo André assina com agência de modelos

09/05/2022 | 16:45



A agência de modelos Way Models fechou contrato com o ex-BBB Paulo André Camilo, segundo a empresa, o velocista já possui contratos para campanhas e desfiles fora do Brasil nos próximos meses.

O convite foi feito pelo diretor da agência, Anderson Baumgartner, responsável pela carreira de Sasha Meneghel, Alessandra Ambrósio e Carol Trentini. Ele afirmou que o interesse em fechar contrato com Paulo André surgiu assim que o atleta entrou na casa.

"Eu fiquei impressionado com o Paulo André, logo na sua entrada no Big Brother Brasil. Publiquei nas minhas redes sociais sobre o quanto fiquei impressionado com a beleza dele. Depois que o reality show mostrou um pouco mais da sua personalidade, a vontade em trabalhar com ele só aumentou. Nosso trabalho será para dar visibilidade a ele no mercado nacional e internacional", comentou Anderson.

Nas redes sociais, Paulo André mostrou um pouco do trabalho como modelo, que já foi iniciado.