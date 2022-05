Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



09/05/2022 | 16:09



A região central de Ribeirão Pires ganhará praça em homenagem às vítimas da Covid-19. A Secretaria de Obras do município iniciou hoje a construção do Memorial do Renascimento, entre as ruas João Domingues de Oliveira e Euclides da Cunha. O espaço será reservado à contemplação e reflexão sobre os impactos da pandemia. A cidade registra, até o momento, 412 mortes pelo coronavírus, entre os 7.870 casos positivos da doença.

A nova praça também presta homenagem aos profissionais da saúde e à cidade, pela luta e superação diante dos desafios impostos pela Covid-19. “É um memorial que vai além de uma simples revitalização do local. Será um ponto que marcará a lembrança das vidas perdidas, mas também demarcará a retomada e a superação após um período muito difícil enfrentado por todos. Esse memorial será a presença física desta lembrança, no centro da cidade”, destacou o prefeito Clóvis Volpi (PL).