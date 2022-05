Patrícia Abravanel ganha linda declaração dos filhos, Pedro, Jane e Senor: Você é a melhor do mundo

09/05/2022 | 16:10



No último domingo, dia 8, Patrícia Abravanel foi surpreendida com um recado super fofo dos três filhos, Pedro, Jane e Senor, durante o Programa Silvio Santos. Ao lado do pai, Fábio Faria, o trio prestou uma homenagem lindíssima à apresentadora no Dia das Mães.

Na gravação, de pouco mais de um minuto, as crianças declararam todo o amor à Patrícia e a chamaram de melhor mãe do mundo. O primeiro a falar foi Fábio:

Oi, meu amor. Você é uma mãezona, a melhor mãe do mundo. Eu sou muito feliz em ter essa família linda com você, disse ele.

Em suas redes sociais, Patrícia compartilhou diversas fotos ao lado dos herdeiros e, na legenda, também se declarou aos pequenos:

O coração de mãe transborda com tanto amor. A produção do @rodaarodasbt escondeu direitinho a surpresa de mim. Ainda sem acreditar! Obrigada por essa homenagem e momento lindo! Feliz dia das Mães!, escreveu ela.