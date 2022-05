Uber lança recurso para usuário pedir viagem para outra pessoa

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/05/2022 | 15:55



A Uber anuncia hoje (9) o piloto de um novo recurso. Chamado de “Viagem para Convidados”, a função permite ao usuário pedir viagem para outra pessoa. Isto é, será possível inserir nome e telefone de um familiar, amigo ou conhecido e solicitar a corrida para ele. Os testes estão sendo realizados em sete cidades: Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Luís (MA) e Sorocaba (SP).

Na prática, o convidado receberá no próprio celular todas as informações necessárias para embarcar na viagem (nome do motorista, bem como cor, modelo, marca e placa do veículo). As corridas solicitadas dessa forma podem ser tanto pagas em dinheiro pelo passageiro quanto em cartão pelo titular da conta que realizou a solicitação.

Para os motoristas parceiros, além de poder ver o nome de quem efetivamente realizará o trajeto, após aceitar a corrida e abrir a tela com detalhes do usuário, o recurso mostrará que se trata de uma viagem pedida para um convidado, tornando a origem da solicitação mais transparente.