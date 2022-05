BMW 1602: primeiro carro elétrico da fabricante completa 50 anos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/05/2022 | 15:55



Era 1972 e os Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, estavam prestes a começar. Antecipando a crise do petróleo – que estourou em 1973 – e para comemorar a realização da competição, foi lançado o BMW 1602. Derivado diretamente dos modelos convencionais, o carro se destacava por um detalhe: a motorização elétrica. Sim, um veículo 100% elétrico, desenvolvido e produzido há 50 anos.

Chamado de Elektro-antrieb, que, em tradução livre, significa acionamento elétrico, o BMW 1602 laranja brilhante utilizava recursos avançados para a época. Embaixo do capô, 12 baterias padrão de chumbo-ácido pesavam 350 quilos e eram as responsáveis por fornecer energia para acionar o motor elétrico de 32kW de potência (o equivalente a 43 cavalos). O veículo ainda era equipado com um sistema de freios regenerativo, que gerava eletricidade com a força das frenagens.

Hoje, o modelo está no acervo e eventualmente é incorporado a exposições no BMW Museum, na cidade de Munique, Alemanha, em plenas condições de funcionamento.

Veja imagens do BMW 1602: