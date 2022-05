Índice de preços da Ceagesp fica negativo em abril, em 3,96%

09/05/2022 | 15:40



O índice de preços da Ceagesp encerrou o mês de abril em -3,96%, recuo de 8,8 pontos porcentuais ante março. "O destaque ficou com o setor de legumes, que apresentou uma redução de 7,94% na comparação com o mês anterior. Em um contexto geral, observa-se recuperação ou restabelecimento na oferta dos produtos devido à melhora nas condições climáticas", disse a empresa em nota.

A expectativa para o próximo mês é de que o índice continue em queda. "Segundo os agentes de mercado, acredita-se que a estabilização das condições climáticas, a retomada da oferta dos produtos e a estagnação da procura contribuirão para isso."

Conforme a Ceagesp, entre os legumes as principais quedas foram do pepino caipira (-21,32%), da cenoura (-21,85%), do pimentão verde (-23,99%), da ervilha torta (-24,23%) e do pepino comum (-24,23%). As principais altas foram da abóbora moranga (22,25%), do quiabo liso (21,78%), da abobrinha brasileira (11,95%), do pimentão vermelho (6,60%), do pepino japonês (6,31%) e do pimentão amarelo (6,22%).

O setor de frutas apresentou uma redução de preços de 5,99%. As principais quedas foram do mamão havaí (-18,37%), melão amarelo (-22,16%), maracujá doce (-27,05%), melancia (-38,00%) e mamão formosa (-38,38%). As principais altas foram da goiaba vermelha (17,94%), uva itália (15,41%), abacate fortuna (13,61%), uva benitaka (12,43%), uva rubi (10,78%) e morango (9,82%).

O setor de verduras apresentou uma elevação de preços de 12,91%. As principais altas foram do coentro (49,80%), rabanete (36,93%), alface americana (30,26%), espinafre (28,05%) e couve manteiga (24,02%). As principais reduções foram do brócolis ninja (-1,05%), cenoura com folha (-3,89%), acelga (-4,25%), couve-flor (-5,58%) e repolho liso (-8,32%).

O setor de diversos apresentou uma elevação de preços de 8,18%. As principais altas ocorreram nos preços de batata asterix (26,73%), coco seco (23,59%), batata lavada (17,09%), cebola nacional (15,17%) e ovos brancos (3,87%). As principais reduções ocorreram nos preços do alho (-0,19%), alho estrangeiro (-1,75%) e amendoim com casca (-1,96%).

O setor de pescados apresentou uma redução de preços de 4,04%. Caíram os preços do salmão (-13,74%), da tainha (-14,14%), do espada (-14,44%), da sardinha fresca (-19,66%) e da pescada-goete (-21,25%). As principais altas ocorreram nos preços da pescada tortinha (40,62%), cavalinha (35,92%), curimbatá (18,90%), namorado (12,07%) e cascote (11,03%).

