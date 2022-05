Giovanna Antonelli e Murilo Benício aparecem juntos em foto rara com os filhos

09/05/2022 | 15:10



Família moderna! Pietro Antonelli Benício, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, surpreendeu a web com um clique raro e para lá de encantador. Nele, Giovanna Antonelli e Murilo Benício apareceram juntos e sorridentes, aproveitando a presença dos filhos no Dia das Mães, celebrado no último domingo, dia 8

Além de Pietro, o ex-casal também estava com as gêmeas Sofia e Antônia, frutos do relacionamento da atriz com o diretor Leonardo Nogueira, e Antônio Benício Negrini, filho de Murilo com Alessandra Negrini.

Antonelli e Benício se conheceram nos bastidores da novela O Clone há vinte anos e ficaram casados por três anos. Apesar da separação, os artistas mostraram que ambos ainda se são super bem. Maduros, né?!