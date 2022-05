Promoção: 31 produtos da HyperX estão com descontos de até 50%

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/05/2022 | 14:55



Produtos da HyperX estão com até 50% de desconto durante o Mega Maio do KaBuM!, promoção que celebra o aniversário do e-commerce. Até 31 de maio, será possível adquirir 31 periféricos da marca, que contemplam headsets, teclados, mouses, microfones, carregadores de controle e muito mais.

Conheça os principais destaques entre os produtos da HyperX:

Além de aproveitar as ofertas em produtos da HyperX, os consumidores podem concorrer à Missão Ninja, que irá levar um cliente para conhecer o estoque do KaBuM! e escolher a dedo o seu setup gamer. A cada R$ 300 em compras, um cupom é gerado para participar da promoção.