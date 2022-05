Bárbara Heck se pronuncia sobre festa interrompida por Cauã Reymond: -Foi resolvida em um minuto

09/05/2022 | 14:10



História resolvida! Bárbara Heck se pronunciou sobre a polêmica da festa interrompida por Cauã Reymond. Como você viu, surgiram informações de que o ator teria chegado na casa da ex-BBB acompanhado da polícia para reclamar do volume alto da música. No entanto, parece que a história não foi bem assim.

A famosa não conseguiu ficar em silêncio e correu aos Stories do Instagram para falar sobre o assunto.

- Eu tenho um senso de Justiça, de quando eu vejo uma pessoa falando uma coisa que não é verdade eu quero ir lá e falar que não foi isso que aconteceu. Só que eu venho percebendo que não adianta falar. As pessoas querem ver o que elas querem ver. Estou exercitando o silêncio, a respiração e a plenitude, começou ela.

Em seguida, ela contou o que realmente aconteceu:

- Povo inventa história que não aconteceu. Eles querem ver barraco, ver briga entre as pessoas. Uma coisa que foi resolvida em um minuto. Eram dez e oito da noite, tudo foi conversado numa boa. Deu cinco minutos, no máximo, de resolução. Meia-noite já acabou, porque a gente só cantamos parabéns e foi para casa. Ninguém acabou com festa e paz de ninguém. Tudo lindo, tudo maravilhoso.