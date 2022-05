Silvio Santos alfineta Celso Portiolli após apresentador aparecer de cueca no Domingo Legal: Isso é apelação

09/05/2022 | 13:11



Quem assistiu o Programa Silvio Santos do úlitmo domingo, dia 8, teve a chance de assistir a volta do comunicador às telas do SBT. Ele estava afastado desde o começo da pandemia de Covid-19, em 2020. E olha que ele já chegou causando!

Sob o comando de Patrícia Abravanel, Silvio e Celso Portiolli participaram do quadro Jogo das Três Pistas. E, durante a atração, Santos fez questão de lembrar de quando Portiolli apresentou o Domingo Legal apenas de cueca.

- Precisa um apresentador de televisão de cueca ou de calção durante um programa? Não, não precisa! Isso é apelação. Por algum acaso, você que o pessoal mande cartas para você?

Envergonhado, Celso tentou explicar:

- Eu vou explicar! Aquilo ali foi uma promessa? Eu fiz uma brincadeira que acabou virando uma aposta. Eu falei que, se a produção trouxesse Simone e Simaria, eu apresentaria o programa de sunga. Eu nunca imaginei que elas viriam, mas elas vieram! Daí eu tive que ficar de cueca.

- Mas você tem essa preferência pela dupla por qual razão?, questionou Silvio.

- Elas estão estouradas em todo o Brasil e quando a dupla está muito estourada, tendo muitos shows, não vem em um programa com muita facilidade. Daí, a produção conseguiu só porque eu falei e eu tive que pagar a promessa.

Ainda em tom de brincadeira, Celso revelou que ficou com vergonha, mas teve que encarar o desafio.

- Eu morro de vergonha de mostrar essas perninhas finas aí, mas eu tive que mostrá-las.

E Silvio continuou:

- Você não pode ter vergonha porque você é um rapaz bem abençoado, ficando bem em qualquer posição, mas isso é ridículo. É ridículo um apresentador de televisão aparecer dessa forma.