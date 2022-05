Henrique, da dupla com Juliano, é procurado há quase quatro anos pela Justiça

09/05/2022 | 13:10



Eita! O cantor Henrique, da dupla com Juliano está sendo procurado pela Justiça há quase quatro anos. Segundo informações obtidas pela colunista Cíntia Lima, a vítima é Thiago Martins da Silvia, um técnico em aparelhos de ar-condicionado e aquecedores. Ele teria relatado à polícia em julho de 2018 que o sertanejo o agrediu durante uma festa de aniversário da cantora Marília Mendonça.

- Fui abrir a galeria de fotos, um deles tomou o celular da minha mão, me desferiu um soco na boca. Apareceu o Henrique que, ao invés de apartar, me enforcou com muita força, deu soco na cara, passou a mão no meu rosto, me mostrou o sangue e me chamou de otário.

Na época, a vítima realizou um boletim de ocorrência e o caso foi registrado na Polícia Civil. Thiago teria denunciado que foi agredido no fim da comemoração, por volta das seis horas, pelo cantor Henrique e mais seis pessoas por acreditarem que ele estaria filmando o evento. No entanto, o delegado Antônio André Santos Júnior afirmou que nenhuma das testemunhas ouvidas disseram ter visto a briga.

- O que temos de elementos, de indícios, que podem indicar a autoria da agressão é o depoimento da vítima e as lesões apresentadas por ele, e a fala de uma moça que afirma que, em um dado momento da festa, Henrique havia pedido gelo após um tumulto. No entanto, nenhuma testemunha viu o Henrique agredindo o técnico. A vítima teve ferimentos no rosto. Ele foi submetido a exame médico que constatou sinais de lesão na boca e no nariz, mas ainda não tem comprovação que, realmente, as lesões na face ocorreram na festa.

Thiago também teria relatado que após ser agredido, precisou correr e fugir do local. Durante a fuga, ele se escondeu na mata, ligou para esposa, viu três homens o perseguirem com lanternas, mas conseguiu pular o muro e ir a pé até a delegacia, pois conhecia bem o local. Ainda em depoimento, o técnico contou que chegou a urinar na roupa por conta das agressões, nervosismo e medo.

A coluna conseguiu as informações de que a vítima abriu dois processos contra o cantor Henrique, um na esfera criminal e outro na esfera cível. Criminalmente, por não possuir antecedentes criminais, o cantor conseguiu um acordo e teria pago a quantia de sete mil dos cinquenta mil reais pedidos na ação, encerrando assim o processo. Enquanto isso, na esfera cível, o processo segue correndo em sigilo de justiça. O valor pedido seria o mesmo do criminal, mas Henrique nunca apareceu.

Durante esse período, a Justiça tentou entrar em contato com o sertanejo de diversas maneiras e as intimações solicitando o seu comparecimento em juízo não deram resultado. Essas intimações foram enviadas para diferentes endereços, inclusive da empresa da dupla em Goiânia, mas sem sucesso. Agora, um novo endereço foi obtido e será enviada uma Carta Precatória para uma fazenda no estado de Tocantins qu8e pertenceria ao cantor. Caso o sertanejo continue não se apresentando, o juiz deverá dar sua sentença e condenar o cantor concluindo que tudo que a vítima contou é verdade.