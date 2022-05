Postou e apagou! Tiago Ramos se declara para mãe de Neymar Jr. após descobrir novo

09/05/2022 | 13:10



Tiago Ramos parece não estar aceitando muito bem o fim de seu relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, após descobrir que a ex está vivendo um novo affair com o muso fitness Rafa Talamask, o rapaz teria feito um post nas redes sociais se declarando para ela.

Na imagem, Tiago e Nadine aparecem trocando um beijo. E, para completar, ele escreveu:

Eu te amo.

Algum tempo depois ele deve ter se arrependido, pois decidiu tirar a publicação do ar.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Tiago comenta de Nadine após o anúncio do novo affair. Ao ser questionado por uma internauta se estaria bravo com a situação, ele respondeu:

Jamais! Tá maluco? Eu quero que ela seja muito feliz e espero que ela tenha conseguido uma pessoa que mereça ela, né. Que seja muito feliz e Deus abençoe.

Nadine conheceu o novo amado na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval de 2022, segundo informações do jornal Extra. Desde então, os pombinhos já foram vistos diversas vezes juntos.

Inclusive, ela chegou a fazer um post nas redes sociais para agradecer um buquê enviado por Rafa.

Muito obrigada, eu amei, escreveu ela, na época.