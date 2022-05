Whindersson Nunes encontra Neymar Jr. e ganha camisa oficial do jogador: Muito meu namorado

09/05/2022 | 12:10



Encontro de milhões! No último domingo, dia 8, aconteceu o jogo do Paris Sain't German contra o Troyes pela League 1 e Whindersson Nunes esteve presente. Nos bastidores da competição, o humorista encontrou Neymar Jr. e até ganhou uma camisa oficial do time usada na partida.

Em uma publicação no Instagram, o piauiense exibiu um registro todo feliz ao lado do craque enquanto seguravam o presente nas mãos. Na legenda, ele brincou:

Ganhei a do jogooooo. Fofinho, Neymar Jr. Muito meu namorado.