Hotel de safári na África do Sul conta com unidade anti-caça

Redação

Do Rota de Férias



09/05/2022 | 11:55



O Sabi Sabi Private Game Reserve, hotel de safári na África do Sul, é uma das opções de hospedagem de luxo mais procuradas pelos brasileiros que desejam ver de perto os big five africanos: búfalo, elefante, leopardo, leão e rinoceronte.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Situado na reserva ambiental de Sabi Sands, ao sudoeste do Kruger National Park, o hotel conta com quatro lodges, cuja decoração é inspirada em momentos históricos da África do Sul. O Selati Camp tem estilo colonial, o Bush Lodge é o único que aceita crianças, o Little Bush Camp é repleto de referências étnicas e contemporâneas, e o Earth Lodge aposta nos materiais naturais para criar uma atmosfera eco-chiq.

Todos eles servem de base para quem deseja fazer safári na África do Sul e oferecem ao viajante uma experiência de conexão com a natureza que respeita práticas sustentáveis. Afinal, não são poucas as ações do empreendimento voltadas para a conservação do meio ambiente.

Hotel de safári na África do Sul e o meio ambiente

Divulgação Sabi Sabi investe em práticas que contemplam a natureza

Com os viajantes se preocupando cada vez mais com o impacto que os hotéis e outros agentes do turismo provocam na natureza, o Sabi Sabi desenvolveu uma série de medidas voltadas à sustentabilidade. Entre elas destaca-se uma unidade anticaça, responsável por manter segura a vida animal da região.

Além disso, a reserva investe em ações de manutenção do habitat que envolvem, por exemplo, o controle de queimadas, da erosão do solo e de espécies invasoras, bem como da rotação das fontes de água. De quebra, os guias são orientados não apenas a cuidar do meio ambiente apresentado aos hóspedes, mas também a compartilhar com eles seus conhecimentos.

Entre as práticas sustentáveis presentes no dia a dia do Sabi Sabi também chama a atenção a reciclagem e o uso de luzes de led que provocam menor impacto no ecosistema local. Na cozinha, a propriedade usa gás em vez de eletricidade, os ingredientes vêm de produtores locais e os menus são planejados para evitar desperdício.

O Earth Lodge, uma das opções de hospedagem mais luxuosas do Sabi Sabi, foi erguido em uma encosta onde havia apenas grama, de modo a ser o menos invasivo possível. Após sua conclusão, diversos animais voltaram a construir ninhos e beber água das diversas fontes presentes em seu entorno.

As paredes do lodge, por sua vez, foram feitas com uma combinação de areia, pedra, palha e cimento. Como se não bastasse, muitos de seus móveis foram esculpidos a partir de árvores derrubadas pelas enchentes de fevereiro de 2000.

Desenvolvimento da comunidade

De olho não apenas em criar práticas sustentáveis para quem vai fazer safári na África do Sul, mas também no desenvolvimento da comunidade local, o empreendimento criou a Sabi Sabi Foundation. A entidade tem como missão dar suporte a projetos em Huntington, Lillydale e Justicia, vilas rurais onde vive boa parte da equipe do hotel.

Entre os projetos que recebem apoio estão o Lilydale Digital Learning Centre, que oferece programas de apoio tecnológico para estudantes da região, o Dreamfields, que já forneceu kits esportivos para escolas locais, e o Teach the Teachers, que atua no treinamento direto de professores.