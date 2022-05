Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do primeiro filho com Tulio Dek

09/05/2022 | 11:33



A influenciadora Gabriela Pugliesi anunciou nesta segunda-feira, 9, que está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o artista plástico Tulio Dek, com quem namora desde maio de 2021. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela apareceu emocionada ao divulgar a notícia publicamente.

Gabriela contou que a gravidez não foi planejada e aconteceu da "forma mais natural possível". Ela relembrou que havia passado por vários tratamentos para engravidar no passado, quando ainda estava no relacionamento com Erasmo Viana. "Eu quero dar esperança para as mulheres que tentam ter filho há um tempo, porque eu sei como esse processo é muito dolorido", disse.

Após várias tentativas frustradas, a influenciadora acredita que o bebê veio no momento certo. "Mais uma prova do que sempre falo, é para confiar na vida. Um ano depois estou grávida, do amor da minha vida, sem tratamento, sem planejar".

Gabriela ainda compartilhou que está na 14ª semana de gravidez e que engravidou na mesma semana que sua irmã, Marcela. "Estou com 36 anos, e o ápice da minha felicidade chegou agora. Parece que eu vivi esse tempo todo para chegar neste momento. Porque hoje, sim, eu me sinto completa", completou.