Jojo Todynho é classificada na Dança dos Famosos e declara: -Não existe peso, existe arte

09/05/2022 | 10:11



Avisa que é ela! No último domingo, dia 8, Jojo Todynho arrasou no funk e garantiu sua classificação para a próxima fase de Dança dos Famosos. A funkeira mais uma vez provou que possui talento para a dança e divertiu a plateia ao entregar muito rebolado ao som do sucesso Vermelho da Gloria Groove. A apresentação rendeu 168,1 pontos para a cantora.

Ela aproveitou a ocasião para mandar um recado muito importante:

- Não existe peso, existe arte. Se tem arte, a gente faz, a gente mostra a nossa capacidade. A gente tem que acabar com esse tabu e quebrar esse preconceito, das pessoas entenderem que a gente é do jeito que a gente é. Se a gente puder melhorar, a gente melhora. Mas a gente não pode se diminuir jamais pra caber em ninguém e em lugar nenhum.

Além da cantora, Vitória Strada e Jéssica Ellen também se classificaram para a próxima fase do quadro do Domingão com Huck. Após arrasar com sua apresentação ao som da música Deixa de Onda, de Ludmilla, Vitória garantiu o primeiro lugar com 169,6 pontos. Dona do segundo lugar da noite, Jéssica Ellen conquistou 169, 4 pontos com o hit Combatchy, de Anitta, Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca.

Por outro lado, Gkay e Zezé Polessa não foram tão bem e acabaram na repescagem ao lado de Ana Furtado, que está afastada da competição por conta do diagnóstico de Covid-19.

E o quadro ainda teve um momento divertido com Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo e jurada da edição que teve tema de Dia das Mães. Durante a avaliação da performance de Gkay, ela fez questão de caprichar na nota da influencer e arrancou risadas ao revelar o motivo:

- Eu ia te dar nove, mas como eu quero garantir a minha presença na festa da Farofa, eu vou te dar dez. Eu vou fazer isso tudo que ela está fazendo. Eu vou arrasar mais que você.

Ansiosa para ver a cena, Gkay respondeu:

- Agora eu quero ver, eu estou convidando publicamente.