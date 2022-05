Mãe de Paulo Gustavo se emociona com recado dos netos para o Dia das Mães

09/05/2022 | 10:11



Se prepare porque o termômetro de fofura vai explodir! No último domingo, dia 8, Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, foi surpreendida com um vídeo dos netos Gael e Romeu lhe desejando um feliz Dia das Mães. A surpresa foi feita durante a participação dela como jurada no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Nas imagens, os pequenos aparecem sentados com o pai Thales Bretas. Enquanto o médico mandou seu recado, as crianças foram repetindo as falas. Nem precisamos dizer que todos ficaram caindo de amores, né?

Gael e Romeu são frutos do casamento de Thales com Paulo Gustavo. O humorista morreu no dia 4 de maio de 2021, vítima da Covid-19.