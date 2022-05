Conrado da dupla com Aleksandro passa por cirurgia e caso é considerado grave

09/05/2022 | 10:10



Como você vem acompanhando, o ônibus que carregava a dupla e os músicos da banda de Conrado & Aleksandro acabou se envolvendo em um acidente em uma rodovia onde já se teve divulgado que seis pessoas acabaram morrendo, incluindo o cantor Aleksandro.

Conrado, sua dupla, acabou sofrendo bastante com o acidente envolvendo o ônibus e segundo as redes sociais deles que vem sendo atualizada constantemente com o estado de saúde do cantor, diz que ele está internado e seu caso é considerado grave.

O paciente João Vitor Moreira Soares foi admitido no Hospital Regional de Registro ontem, dia 7, vítima de acidente em rodovia. Foi submetido a cirurgia para controle de sangramento e correção cirúrgica de fratura de bacia. O paciente encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva em estado grave.

Lembrado que existe mais um membro da banda que também está internado em estado grave.