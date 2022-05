Cauã Reymond chama polícia para festa de ex-BBB

09/05/2022 | 10:10



Já imaginou estar promovendo uma festa para os seus amigos e ser surpreendida com a chegada da polícia e Cauã Reymond? Parece uma história muito aleatória, mas aconteceu com a ex-BBB Bárbara Heck. A influenciadora estava com alguns convidados em uma casa em um luxuoso condomínio no bairro do Joá, quando o ator chegou acompanhado das autoridades para reclamar do volume da música.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, tudo aconteceu na noite do último sábado, dia 7. Acompanhado de duas viaturas, o ator alegou que pediu para que o som fosse abaixado por volta das 22h30, mas não obteve resposta.

Ao ser procurada pelo colunista, Bárbara explicou:

- Ele [Cauã] pediu para abaixarmos o som porque estava com a filha em casa. Foi tudo conversado numa boa. Abaixamos um pouco, mas não acabamos com a festa.

A ex-BBB contou que havia uma dupla cantando ao vivo e que, por isso, acreditou que o som não estava tão alto. Ela ainda revelou que todos acharam engraçado a presença de Cauã junto com a polícia na festa.