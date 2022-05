Arthur Aguiar diz que Maíra Cardi recebeu ameaças nas redes sociais

09/05/2022 | 10:01



Após Arthur Aguiar vencer o BBB 22, Maíra Cardi resolveu dar um tempo das redes sociais. Ela colocou uma imagem com a palavra "off" nos perfis e parou de fazer postagens. Neste domingo, 8, o ator falou sobre o assunto por meio do stories. "Vocês já sabem que Maíra está off das redes sociais e, por mais que eu tenha vontade de filmar ela, eu preciso respeitar o espaço dela", começou.

Ele reforçou que não faz sentido ela decidir não usar as próprias redes e ficar aparecendo no perfil dele. No entanto, confessou que pode ocorrer dela aparecer em alguns momentos, mas tudo dentro do tempo que Maíra precisar.

Para finalizar, Arthur Aguiar comentou sobre as motivações que levaram Maíra a tomar essa decisão. "Além de tudo o que ela já disse que ela estava passando, de todos os meses que devem ter sido muito pauleira enquanto eu estava no BBB, infelizmente ela está sofrendo algumas ameaças."