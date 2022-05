Hong Kong: G-7 expressa preocupação por processo eleitoral e manda recado à China

09/05/2022 | 09:51



Em comunicado conjunto, os ministros de Relações Exteriores do Grupo dos Sete (G-7) expressaram "grave preocupação" acerca da eleição para Chefe Executivo da região administrativa de Hong Kong, que ocorreu neste domingo (8) e elegeu o ex-chefe de Segurança John Lee, em pleito em que ele foi o único candidato. De acordo com os representantes do G-7, o processo de seleção é parte de um "contínuo assalto à pluralidade política e liberdades fundamentais" por parte da China sobre a população de Hong Kong.

O G-7 acusou autoridades da região e do Partido Comunista chinês de terem aumentado o número de membros não eleitos ao Comitê Eleitoral de Hong Kong e reduzir "drasticamente" o contingente de cidadãos elegíveis para votar. Por isso, o grupo instou a China a cumprir com suas obrigações legais dispostas na Declaração Conjunta Sino-Britânica, assinada em dezembro de 1984 e que marcou o início do domínio chinês sobre Hong Kong após o período de administração britânica.

"O atual processo de eleição e a nomeação resultante são um desvio radical do objetivo do sufrágio universal e corrói ainda mais a capacidade dos habitantes de Hong Kong de serem legitimamente representados. Estamos profundamente preocupados com essa erosão constante dos direitos políticos e civis e da autonomia de Hong Kong", completaram os ministros do G-7.