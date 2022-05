Taxas futuras de juros acompanham alta do dólar e juros dos Treasuries

09/05/2022 | 09:41



Após ter subido na sessão anterior, os juros futuros voltam a engatar um movimento de alta na manhã desta segunda-feira, 9, acompanhando a valorização de mais de 1% do dólar à vista ante o real e o avanço dos juros dos Treasuries mais longos, um dia antes da divulgação da ata do Copom e em meio às preocupações de um aperto monetário mais agressivo nos EUA.

Essa perspectiva sustenta a alta dos juros dos Treasuries, com o da T-note de 10 anos tocando os maiores níveis desde o fim de 2018, em meio ainda a temores com sinais de desaceleração da China.

Às 9h08, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,45%, de 12,39% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 12,62%, de 12,56%, e o para janeiro de 2024 subia para 13,17%, de 13,05% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 estava em 13,380%m de 13,344%.