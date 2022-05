U2 faz show no metrô da Ucrânia

09/05/2022 | 09:10



Todo mundo sabe que o U2 é uma banda que está sempre engajada com os assuntos do momento e que estão sempre fazendo questão de demonstrar solidariedade seja para qual for o problema do mundo. E não é novidade para ninguém que a Ucrânia está sendo atacada pela Rússia e as duas estão em pé de guerra.

E no último sábado, Bono Vox acompanhado do guitarrista do U2, The Edge, apareceram em uma estação de metrô em Khreschatyv, que fica em Kiev, para se apresentar de surpresa por lá. O show foi realmente uma demonstração de solidariedade ao povo ucraniano.

O vocalista interpretou várias músicas famosas da banda e uma pequena multidão acabou percebendo o que estava acontecendo e acompanharam o pequeno show da banda irlandesa. Alguns músicos locais que estavam vestido com a farda da Ucrânia também cantaram com a dupla.