Mãe de Gabriel Medina comenta término com Yasmin Brunet: Eu sabia que não ia durar

09/05/2022 | 09:10



Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, falou pela primeira vez sobre a briga com o filho e os desentendimentos com a ex-nora, Yasmin Brunet. Em entrevista para o Domingo Espetacular, a matriarca da família contou sua versão dos acontecimentos e revela que não fala com o filho há quase dois anos.

- Eles bloquearam a gente de tudo, zero. Até hoje.

Simone conta que sempre teve um pé atrás com o relacionamento do filho com a modelo. Ela sentia que Yasmin se mantinha afastada dos familiares do namorado e presentiu que isso poderia causar problemas.

- Eu nem sabia que ele tava com ela, na real. Ela bem quieta, sempre na dela, não falava muito. Ela não foi mais embora, ficou lá [na casa de Gabriel Medina]. Ai eu via só que tinha um carro com motorista que trazia as roupas, trazia um pouco há cada semana.[...] Olha, no começo, a gente recebeu ela super bem, mas com o tempo eu sentia que quando tava todo mundo junto ela ficava meio a parte. E com o passar do tempo, o Gabriel começou a ficar estranho.

Não muito tempo depois, Simone foi surpreendida com a notícia de que Gabriel havia se casado com Yasmin em uma cerimônia íntima no Havaí.

- Eu não sabia. Eu não fui nem avisada que ele ia casar. Eu falei pra eles: Você não precisaria convidar a gente, mesmo que vocês quisessem uma reunião intima entre vocês, eu compreendo. Por respeito a isso, você podia só comunicar, falar pra gente.

E foi aí, na versão contada por Simone, que tudo teria mudado.

- Ele já bateu na mesa, e falou que não queria mais nada com a gente, que não queria mais que a gentre controlasse ele. Eu não entendi mais nada, a gente tava falando de um assunto e ele de outro.

Foi através das redes sociais que Simone descobriu que o filho havia terminado o casamento com Yasmin e anunciado uma pausa na carreira.

- Eu sabia que não ia durar. Eu mesma falei e ele sabe, eu dava até dezembro pra terminar tudo. Eu conheço ele. Gabriel é intenso em tudo, ele é intenso pra se apaixonar, e paixão acaba. Ele é intenso para terminar, ele deleta. Eu conheço.

Para finalizar, ela dispara:

- Eu achei que tudo isso que ele passou na vida dele, foi um roubo do que ele tinha de melhor.

