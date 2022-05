Sesc Santo André oferece programação diversificada para o público 60+

Da Redação



09/05/2022 | 09:03



Com a retomada total das atividades presenciais, o Sesc Santo André amplia a oferta de ações programáticas destinadas ao público com 60 anos ou mais e busca atraí-lo para além das atividades que já contam com muita procura, como os cursos regulares de esporte e atividade física, que tem grande adesão entre pessoas dessa faixa etária.

Para isso a unidade oferece, a partir de maio, um cardápio diversificado e gratuito, especialmente pensado para receber de volta e dar as boas-vindas ao público que, graças ao ciclo completo de vacinação contra Covid, já pode deixar para trás o distanciamento e aproveitar o melhor do convívio social, com todo cuidado e atenção aos protocolos de saúde para contenção da pandemia.

A proposta dos encontros, cursos, oficinas e aulas abertas pretende se alinhar aos anseios de idosos que buscam novas formas de estimular corpo e mente ou ampliar e desenvolver outras habilidades.



CURSOS

LETRAMENTO DIGITAL- TECNOLOGIAS E ARTES

Combos Digitais do Bê-à-Byte: Internet Banking & PIX

Com Adriano Calsone

O objetivo do curso é esclarecer as principais dúvidas e entraves sobre os recursos funcionais de um aplicativo de banco por meio do uso do Internet Banking e também do PIX. "Devo ou não instalar apps de bancos e como usar o PIX sem receios?" Essas e outras dúvidas serão tiradas durante as aulas.

Por meio de encontros semanais, os participantes serão introduzidos no universo dos aparelhos móveis, especificamente de smartphones, para que conheçam também os aplicativos e redes sociais.

Adriano Calsone faz parte da equipe do Sesc na área de Tecnologias e Artes. É educador e produtor editorial, com especialização em Gestão da Comunicação em Mídias Digitais. Trabalha há dez anos com letramento digital.



De: Até 31/5, terças e quintas, das 11h às 12h30?

Local: Espaço de Tecnologias e Artes

Livre?e Grátis para todos os públicos

Indicação etária: A partir de 40 anos ?

Inscrições: no Portal Sesc?SP

Pré-requisito: Possuir smartphone com, no máximo, 05 anos de uso e com sistema operacional Android.

Mais informações pelo e-mail: eta.santoandre@sescsp.org.br ?





Edição de vídeos pelo celular - Para Idosos

Com Fábio Justino

O curso introduz técnicas básicas de edição de vídeos por meio de aplicativos gratuitos, focando o público idoso, para aumentar sua autonomia nas tecnologias móveis e no audiovisual. Por meio de exercícios simples o curso propõe, como finalização, a produção da série de vídeos "Boomers na Rede!", em que os alunos apresentam rápidas reflexões sobre o papel e o espaço da internet e das tecnologias para sua geração, conhecida como “baby boomers”. Os vídeos finalizados serão disponibilizados nas redes sociais do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Santo André.

Fábio Justino é educador de tecnologias e artes do Sesc Santo André. Com graduação em Letras e especialização em História da Arte, ministra cursos e oficinas voltados aos diversos usos das tecnologias e expressões artísticas, com foco em ações inclusivas e de diversidade.



De: 10/5 a 28/6, terças, das 15h às 17h

Local: Espaço de Tecnologias e Artes

Livre: Grátis para todos os públicos

Indicação etária: a partir de 16 anos(especialmente recomendado para idosos).

Inscrições: no Portal Sesc

Pré-requisito: Possuir smartphone com, no máximo, 05 anos de uso e com sistema operacional Android.

Mais informações pelo e-mail: eta.santoandre@sescsp.org.br