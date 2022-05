Santo André volta do Paraná com empate diante do Cianorte

Da Redação



09/05/2022 | 08:57



Depois de duas derrotas seguidas ­ Nova Iguaçu e São Bernardo ­, o Santo André foi à cidade de Cianorte, no Paraná, e arrancou um empate por 1 a 1 diante do time local, ontem à tarde, em jogo válido pela quarta rodada do grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo,o Ramalhão joga em Barueri, às 16h, contra o Oeste.

Com o resultado, o Ramalhão terminou a rodada na sexta colocação, com quatro pontos, enquanto o Cianorte é o terceiro, com cinco, no grupo liderado pelo São Bernardo, com oito, e que tem o Paraná Clube em segundo, com seis.

O primeiro tempo ficou no 0 a 0, mas o Cianorte esteve mais perto da vitória ontem. Os 20 minutos iniciais foram estudados, num jogo mais "brigado" e com chutes esporádicos, como aos dois minutos com Cayres. Aos 14, o goleiro andreense tentou sair no chutão, a bola bateu no adversário e levou perigo à meta do Ramalhão.

Depois dos 20, o Cianorte começou a sair mais para o jogo. Paulinho chutou forte e Caio Cunha, no escanteio, também levou perigo à meta do Santo André, que respondeu num chute defendido por Silvio, aos 25 minutos. O Ramalhão estava bem postado nas duas linhas de defesa, enquanto o Leão buscava furar esse bloqueio, como aos 34, num chute de Gustavo para uma bonita defesa de Fabrício.

O time do Grande ABC tentou com Ruan, aos 42 minutos, mas o Cianorte voltou a assustar. Aos 43 e aos 46 com Gui Sales e aos 45, numa saída de bola errada da equipe paulista. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

O Cianorte começou com outra pegada no segundo tempo, e logo aos três minutos abriu a contagem. Gustavo fez boa jogada e serviu Caio Cunha, que fez 1 a 0. O Santo André tentou responder, sem sucesso, aos seis, com Tiago Ulisses.

Na base da pressão, o Santo André deixou tudo igual aos 18 minutos. Na cobrança de escanteio, a bola foi ajeitada de cabeça e chegou a Dênis Germano, que da entrada da área bateu bem e deixou tudo igual em Cianorte, 1 a 1.

O jogo ficou intenso nos 20 minutos finais, com o Cianorte saindo para o tudo ou nada e o Santo André tentando o contra-ataque. No fim, deu empate.