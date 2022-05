Aluguel de usina de energia solar: vale a pena para o seu negócio?

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/05/2022 | 08:55



Até 2021, o País já contava com 803,9 mil instalações fotovoltaicas conectadas à rede, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Muitos desses clientes, inclusive, são empresas. Para esse tipo de uso, um dos modelos mais procurados de contrato é o aluguel de usina de energia solar.

As razões para a adesão são principalmente práticas. “A escolha pelo aluguel de usinas em vez da instalação própria é uma questão de espaço físico. Algumas empresas não conseguiriam instalar e fazer a manutenção necessária dos equipamentos para gerar eletricidade suficiente para suas atividades. As usinas resolvem essa questão”, explica Lucas Cruz, CEO e fundador da startup de energia solar Cruze.

Um estudo da Greener aponta que, dentre os negócios que investiram em sistemas fotovoltaicos, a maioria está no varejo (41%), sendo 29% concentrados em supermercados. O setor de serviços também aparece com 17%, seguido por empresas de saúde com 12%. De forma geral, são companhias que não costumam ter muito espaço ou orçamento disponível para instalações próprias. O aluguel de usina de energia solar faz sentido também para comerciantes que atuam em propriedades locadas ou em prédios, sendo possível compartilhar os custos e a eletricidade recebida em diversos pontos de contato.

Funciona assim: a usina fica em fazendas ou outra região ampla, utilizando milhares de placas fotovoltaicas para transformar a luz solar em energia, que é, então, enviada aos centros urbanos por meio de linhas de transmissão. Não há qualquer efeito negativo para o meio ambiente durante o processo, resultando em uma fonte limpa e renovável.

Por que energia solar?

Para quem não tem certeza se optar pelas placas fotovoltaicas é uma boa ideia, Lucas traz alguns tópicos de interesse. “Há uma economia clara e imediata sem a necessidade de investimento inicial, observada principalmente em empresas, uma vez que o uso de eletricidade é naturalmente maior do que em residências. Estamos falando de uma economia que varia de 10% a 25% ao ano”, diz. O especialista também lembra que o preço do aluguel de usina de energia solar não sofre alterações com mudanças de bandeiras tarifárias, como ocorre na opção elétrica.

Outro ponto de atenção é a sustentabilidade – assunto em alta no mundo empresarial. Empreendedores que estão atentos em relação aos princípios ESG (Governança Social, Ambiental e Corporativa, em tradução livre) são mais valorizados pelo público, pela equipe e por investidores, além de aumentarem a lucratividade e melhorarem os resultados. Considerando que a energia solar é 100% limpa, é a melhor opção de geração de eletricidade disponível no mercado.

“A Agência Internacional de Energia (IEA) confirmou, em 2020, que os painéis fotovoltaicos produzem a energia mais barata do mundo. É a junção perfeita de economia com responsabilidade ambiental. Com o aluguel de usina de energia solar, essas vantagens se unem à praticidade e se mostram ideais para empresas, principalmente as que consomem cerca de 10.000 kWh por mês ou mais. A diferença observada nessas situações será significativa”, finaliza o CEO.