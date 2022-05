Rogério Ceni espera que São Paulo cresça 'devagarinho' no Brasileirão

09/05/2022 | 06:00



Passadas cinco rodadas do Brasileirão, o São Paulo está bem colocado, especialmente se comparar com a edição passado, quando o time precisou de dez rodadas para ganhar seu primeiro jogo. Hoje, é o sexto colocado, com oito pontos. Estaria no G-4 se tivesse vencido o Fortaleza no Castelão. Rogério Ceni não ficou satisfeito com o empate no Ceará, mas ele não se apega à pontuação das equipes.

O treinador quer, sobretudo, que o São Paulo não passe o sufoco que passou ano passado para escapar do rebaixamento e espera que o time cresça e jogue com consistência até o final do Brasileirão. Até por isso, nestas primeiras rodadas, Ceni crê que a pontuação pode iludir o torcedor. A solidez é o mais importante, na avaliação de Ceni, na disputa de uma competição tão competitiva como o Brasileirão.

"A pontuação é ilusória nesse momento. Tem que ver quem desenvolve um bom futebol, quem joga bem em casa, quem consegue ponto fora. Isso é importante, mas a situação de momento não tem nada a ver com o final do campeonato", opinou o técnico, esperançoso de que sua equipe evolua gradativamente.

"A gente tem que voltar devagarinho a crescer. O Brasileirão é um campeonato que eu não quero passar o que passamos no ano passado. E eu vejo possibilidade de brigar. É um campeonato muito parelho", acrescentou o comandante são-paulino.

No Brasileirão, o São Paulo tem sido forte dentro de casa, uma vez que venceu seus dois compromissos contra Athletico-PR e Santos, mas patina como visitante. Fora, são dois empates com Bragantino e Fortaleza e um revés para o Flamengo.

"Estamos tentando fazer um elenco bom. O Brasileirão é o campeonato estabelecido até o final. Vamos jogar todos os jogos para tentar ganhar. No Brasileirão, cada partida tem que ser tratada como uma final e cada vitória tem um valor enorme", comentou Ceni. "A gente quer o São Paulo com título, sempre grande, mas a realidade às vezes não é como a gente imagina, como o passado".

O São Paulo tem compromisso pela Copa do Brasil na quinta-feira, quando recebe o Juventude no Morumbi. Na partida de ida, no Sul, deu empate por 2 a 2. Por isso, o time tricolor tem de vencer para avançar às oitavas.