Filipinos vão às urnas com filho de ditador como favorito para suceder a Duterte

08/05/2022 | 21:51



Os filipinos começaram a votar para um novo presidente nesta segunda-feira, 9, (domingo pelo horário de Brasília) com o filho de um ditador deposto e a defensora de reformas e direitos humanos como principais candidatos em um momento tênue em uma democracia asiática profundamente dividida.

Ferdinand Marcos Jr., filho e homônimo do homem forte deposto em uma revolta do Poder Popular em 1986, apoiada pelo Exército, liderou pesquisas pré-eleitorais com uma vantagem aparentemente insuperável.

Mas sua adversária mais próximo, a vice-presidente Leni Robredo, ficou indignada com a perspectiva de outro Marcos reconquistar a sede do poder e mobilizou um exército de voluntários de campanha para trabalhar por sua candidatura.

Oito outros candidatos, incluindo o ex-estrela do boxe Manny Pacquiao, o prefeito de Manila, Isko Moreno, e o ex-chefe da polícia nacional, senador Panfilo Lacson, ficaram muito atrás nas pesquisas de preferência dos eleitores.

O vencedor assumirá o cargo em 30 de junho para um mandato único de seis anos como líder de uma nação do Sudeste Asiático duramente atingida por dois anos de surtos e bloqueios impostos pela covid-19.

Problemas ainda mais desafiadores incluem uma economia em queda, pobreza e desemprego profundos, insurgências muçulmanas e comunistas de décadas. Provavelmente também haverá perguntas sobre como lidar com os pedidos de julgamento do líder populista Rodrigo Duterte, cuja repressão antidrogas deixou milhares de suspeitos mortos e desencadeou uma investigação do Tribunal Penal Internacional TPI.

A filha de Duterte, a prefeita da cidade de Davao, Sara Duterte, lidera as pesquisas como vice-presidente de Marcos Jr, conhecido também como Bongbong. A união combinou o poder de voto de seus redutos políticos separados do norte e do sul, aumentando suas chances, mas agravando as preocupações dos ativistas de direitos humanos.

"A história pode se repetir se eles vencerem", disse Myles Sanchez, uma defensora dos direitos humanos de 42 anos. "Pode haver uma repetição da lei marcial e os assassinatos de sob suspeita de tráfico de drogas que aconteceram sob seus pais."

Sanchez disse que a violência e os abusos que marcaram a era da lei marcial sob a guerra às drogas de Marcos e Duterte mais de três décadas depois mataram parentes de duas gerações de sua família.

Sua avó foi abusada sexualmente e seu avô torturado por tropas de contra-insurgência sob o comando de Marcos no início dos anos 80 em sua pobre aldeia agrícola na província de Southern Leyte.

Sob a repressão de Duterte, o irmão, uma irmã e uma cunhada de Sanchez foram injustamente ligados à drogas ilegais e mortos separadamente, disse ela à Associated Press em entrevista. Ela descreve os assassinatos de seus irmãos como "um pesadelo que causou uma dor indescritível".

'Unidade nacional'

Ela implorou aos filipinos que não votassem em políticos que defendiam abertamente os assassinatos generalizados ou convenientemente desviavam o olhar.

Marcos Jr. e Sara Duterte ficaram longe de questões tão voláteis nos três meses de campanha e se apegaram firmemente a um grito de guerra de unidade nacional, mesmo que as presidências de seus pais tenham aberto algumas das divisões mais turbulentas da história do país.

"Aprendi em nossa campanha a não retaliar", disse Sara Duterte aos seguidores no sábado à noite no último dia de campanha, quando ela e Marcos Jr. agradeceram a uma enorme multidão em uma noite de música rap, shows de dança e fogos de artifício perto da Baía de Manila.

Em um comício separado, Robredo agradeceu a seus apoiadores que travaram uma batalha de casa em casa para endossar seu lema de política limpa e prática. Ela pediu que eles lutassem por ideais patrióticos além das eleições.

"Aprendemos que aqueles que acordaram nunca mais fecharão os olhos", disse Robredo a uma multidão que enchia a avenida principal do distrito financeiro de Makati. "É nosso direito ter um futuro com dignidade e é nossa responsabilidade lutar por isso."

Além da presidência, mais de 18 mil cargos governamentais estão em disputa, incluindo metade do Senado de 24 membros, mais de 300 assentos na Câmara dos Deputados, bem como cargos provinciais e locais em todo o arquipélago de mais de 109 milhões de filipinos.

Cerca de 67 milhões se registraram para votar durante as 13 horas de votação, uma hora a mais do que as eleições de meio de mandato em 2019 para compensar as filas mais lentas esperadas devido ao distanciamento social e outras salvaguardas contra o coronavírus.

Milhares de policiais e militares foram mobilizados para proteger os distritos eleitorais, especialmente em regiões rurais com histórico de rivalidades políticas violentas e onde os rebeldes comunistas e muçulmanos estão presentes.

Em 2009, homens armados enviados pela família do então governador da Província de Maguindanao, no sul, massacraram 58 pessoas, incluindo 32 jornalistas, em um ataque a um comboio eleitoral que chocou o mundo.