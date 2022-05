Ações alertam sobre a segurança no trânsito

Renan Soares

09/05/2022



As cidades do Grande ABC iniciaram a campanha Maio Amarelo, ação que visa alertar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos em acidentes de trânsito e conscientizar sobre o respeito às regras e cuidados, tanto de condutores quanto de pedestres. A cor escolhida, o amarelo, sinaliza a do semáforo, simbolizando atenção. Nas sete cidades, 55 pessoas perderam a vida no primeiro trimestre deste ano, sendo que 26 (48,1%) delas dirigiam motocicletas e 13 (23,6%), eram pedestres. Além disso, de acordo com levantamento feito pelo Diário há duas semanas com base nos dados do Infosiga, do governo do Estado, este foi o trimestre mais letal no trânsito desde 2015, quando foram registrados 61 óbitos.

Em Santo André, a campanha Juntos Salvamos Vidas contará, a partir de 12 de maio, com o programa Educação Viária é Vital. Realizado em parceria com a empresa de seguros Mapfre, o projeto oferece conjunto de propostas de atividades integradas às disciplinas e aulas, já que é voltado a crianças e professores de escolas municipais, estaduais e particulares.

Ao longo da última semana, a parceria realizou no Parque Regional da Criança – Palhaço Estremilique, no Parque Jaçatuba, o Pista Certa. O programa leva conceitos de segurança no trânsito, meio ambiente e cidadania às crianças, por meio de vivências lúdicas e pedagógicas. A ação inclui contação de histórias e a utilização de bicicletas em circuito que simula características do trânsito em espaço cenográfico com estrutura modular e itinerante.

Ainda neste mês, o Centro de Educação para a Mobilidade, na Sabina Escola Parque do Conhecimento, será reinaugurado. No dia 17, ocorre no Calçadão Oliveira Lima ação de conscientização, das 9h às 16h, e , no dia 26, funcionários da Gerência de Educação para o Trânsito irão ministrar palestra sobre segurança no trânsito para funcionários.

Em São Caetano, a Semob (Secretaria de Mobilidade) realiza o projeto Na Pista Certa, com ações e palestras em parceria com a empresa de seguros, no Espaço Verde Chico Mendes, voltadas para 1.000 alunos do 1º ano do ensino fundamental da rede municipal, com objetivo de conscientização para educação no trânsito.

São Bernardo terá como tema da campanha a valorização da vida, reforçando aos pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas a importância de seguir as regras no trânsito. O cronograma envolve ações como pedalada, distribuição de materiais educativos durante todo o mês em semáforos da cidade (para motoristas e pedestres) e blitz educativas para motociclistas.

Diadema anunciou que vai desenvolver ações educativas durante o mês,com sete intervenções teatrais no entorno de Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica), sendo que três estão programadas: quarta-feira, na Praça Castelo Branco; dia 18, na Avenida Senador Vitorino Freire; e dia 25, na Rua Tapaxanas – todas das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30.

Em Mauá, durante este mês, estão programadas sinalização especial para conscientização sobre trânsito, com pinturas em muros de vias ou equipamentos públicos; palestras com alunos de autoescolas que realizam aulas práticas em áreas públicas, com servidores públicos e motociclistas que trabalham com entrega de produtos via aplicativos. Além disso, a cidade promove a ação Travessia Segura com o personagem Mister Mão, atuando com alunos da EE (Escola Estadual) Professora Therezinha Sartori, e intervenções em semáforos e vias de grande circulação, com faixas e distribuição de informativos.

Ribeirão Pires vai focar nas escolas municipais e levará às instituições o Cimob (Circuito de Mobilidade), mais conhecido como cidade inflável, para exemplificar na prática situações do dia a dia no trânsito. Rio Grande da Serra não respondeu ao questionamento sobre a programação até o fechamento desta edição.