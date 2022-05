Mães são presenteadas em hospitais

Do Diário do Grande ABC



08/05/2022 | 20:56



Integrantes da Associação dos Voluntários da Saúde de Santo André, conhecidas como rosinhas, e do grupo Naninhas do Riso estiveram no Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein e no CHM (Centro Hospitalar Municipal) na semana do Dia das Mães para entregar lembrancinhas para as gestantes, mães internadas e aquelas que acompanhavam os filhos hospitalizados.

“Atendimento humanizado, cuidado e acolhimento nos nossos hospitais para garantir um Dia das Mães especial para as nossas pacientes e também para as mães que acompanham os filhos que estão em recuperação nestas unidades. Uma forma de homenagear e também de dar apoio a elas”, destaca o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Cerca de 100 mães foram presenteadas com toalhas de banho e naninhas para os bebês. Janayna Losano, 18 anos, mãe da Luna, foi uma delas. A jovem recebeu os presentes com lágrimas e contou sobre a experiência que teve antes do nascimento da filha.

“Foi uma semana estressante, pois não sabia se iria ganhar o bebê no Dia das Mães e deu aquela ansiedade. Achei muito legal a iniciativa de entregar um presente, a cabeça da mãe fica com o pensamento incrível”, comentou a jovem mamãe.

Santo André tem investido em novos equipamentos e na modernização e reforma de unidades, “Estamos sempre cuidando e em busca de proporcionar atendimento humanizado para usuários da rede de saúde. Sabemos da importância desse momento para a vida da mulher, e homenagear e acolher também faz parte do processo do bom atendimento que buscamos oferecer”, disse secretário adjunto de Saúde, Victor Chiavegato.