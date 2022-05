Diadema abre licitação para obra de R$ 90 milhões

Do Diário do Grande ABC



09/05/2022 | 07:00



A Prefeitura de Diadema vai abrir a licitação para construção do Quarteirão da Educação, projeto que prevê unificar atividades educacionais, culturais e esportivas em um complexo de 12,5 mil metros quadrados no Jardim Promissão. O edital com as regras do processo de contratação da empresa que executará a obra será publicado hoje.

Um dos principais projetos do PPA (Plano Plurianual) Participativo da gestão, o Quarteirão da Educação será instalado na Rua Pau do Café, em terreno hoje ocupado pela Emeb (Escola Municipal de Ensino Básico) Ministro Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro. A administração do prefeito José de Filippi Júnior (PT) estima investimento de R$ 90 milhões na construção.

A estimativa da Secretaria de Educação é acolher 260 alunos de 0 a 3 anos, 512 de 4 e 5 anos, 869 do ensino fundamental (1º ao 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos, até a 8ª série). O projeto inclui construção de área de teatro, estúdio audiovisual, quadras esportivas e piscinas cobertas. Haverá oficinas de artes cênicas, balé, música, ginástica artística, natação, hidroginástica e capoeira.

“Assim como em 2008 o Quarteirão da Saúde foi um equipamento estruturante para a rede municipal, o Quarteirão da Educação será uma revolução em Diadema. É a união de esforços por uma educação de qualidade, com atividades culturais e esportivas, para oferecer ao morador uma experiência inovadora de relação com uma escola”, afirmou o chefe do Executivo.

A pasta contendo o edital e seus anexos estará disponível a partir desta semana na internet, no site www.diadema.sp.gov.br (Licitações – Consulta de Editais e Atas), ou poderá ser retirada pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, na Secretaria de Obras, situada na Avenida Dr. Ulysses Guimarães, 3.269, na Vila Nogueira – é necessário levar um DVD para gravação do edital. A previsão de abertura dos envelopes com as propostas para construir o Quarteirão da Educação no dia 10 de junho.