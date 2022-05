Brasil tem média de 89 mortes diárias por covid

08/05/2022 | 20:14



O Brasil está com uma média de 89 mortes diárias por covid-19 neste domingo, 8. Chamada de "média móvel", a taxa é calculada a partir dos dados dos últimos sete dias para evitar distorções nos fins de semana e feriados, quando ocorre redução na avaliação dos testes.

Ao todo, o País chegou a 664.189 mortes e 30.559.799 casos positivos do coronavírus. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 6.062 casos da doença, porém apenas 18 das 27 unidades federativas enviaram dados atualizados. A média móvel é de 15.723 novos testes positivos por dia.

Os dados das últimas 24 horas não incluem Acre, Distrito Federal, Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia e Tocantins. As informações são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em conjunto com as 27 secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.