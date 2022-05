Di Ferrero lança primeiro álbum solo da carreira, Uma Bad, Uma Farra: É hora de colocar a cara a tapa

08/05/2022 | 16:11



Depois de uma longa jornada com o NX Zero, Di Ferrero resolveu voar sozinho! O cantor deu mais uma passo na carreira e lançou o primeiro álbum solo na última sexta-feira, dia 5. Em entrevista ao ESTRELANDO, o artista falou sobre o processo de criação de Uma Bad, Uma Farra.

- Meio doido, o que é ótimo! Estou bem feliz, em uma fase que as coisas estão acontecendo, estou bem seguro com o meu som. Consegui chegar em algo que eu escuto, que eu gosto, gosto de mostrar para os meus amigos e para as pessoas. Tem a ver comigo, tem a ver com o NX [Zero] e com o meu passado. É uma mistura de várias situações e momentos que eu passei na minha vida, então eu consegui passar vários sentimentos legais.

Segundo o artista, produzir um álbum solo é uma nova experiência completa e sem comparações com o passado.

- Total a diferença. Neste meu álbum solo eu estou compondo tudo com os produtores, o conceito também é de banda de sentar e fazer as músicas. Acho que a maior diferença é encontrar qual que é a minha personalidade até chegar aqui. Não dá para comparar nada com o NX, era outra fase, outra idade, outro momento de vida. O que eu posso me comparar é a mim mesmo naquela outra fase. Eu sinto que estou passando por isso de uma forma mais leve, lançar um álbum e fazer shows.

O cantor decidiu que 2022 era o ano para essa novidade em sua vida.

- É um lance de inspiração. Lançar agora é eu estar bem e achar um som que me represente, que eu mostre para os meus amigos das antigas e eles falem te vejo aí! Tem mais a ver com isso do que amadurecimento, já que eu vejo o amadurecimento como um cara com um violão tocando algo que não é a minha. Eu estou pisando no acelerador, é muito o ao contrário.

O álbum promete agradar a todos por representar os altos e baixos da vida. Inclusive, o astro até tatuou na cabeça o símbolo japonês do yin-yang.

- Porque é um resumo do que eu estou vivendo, é um bad, é uma farra. Agora eu estou na farra, mas eu sei que não dura muito. Todo mundo é um zig-zag, uma montanha-russa, diz muito sobre encarar os momentos de bad e de farra. Mas é um zig-zag para cima, temos que melhorar.

Como um próprio incentivo para ele mesmo, a faixa fala sobre dar um novo passo.

- Essa música fala muito de recomeço, não deixar de tentar. Tem um frase que é: é melhor eu tentar, do que me arrepender. Então é isso, é hora de lançar um álbum, de eu me expor, colocar a cara a tapa e eu vou fazer isso independente do que vão achar.

Uma Bad, Uma Farra está disponível em todas as plataformas e conta com participações de Badauí, Junior Lima, Clarissa e Vitor Kley.