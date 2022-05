Boletim médico revela que sertanejo Conrado, dupla de Aleksandro, está internado na UTI em estado grave

08/05/2022 | 15:11



No último sábado, dia 7, o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro sofreu um acidente no interior de São Paulo, do qual infelizmente Aleksandro acabou não resistindo. Além dele, mais cinco pessoas morreram.

Segundo as primeiras informações divulgadas na página da dupla no Instagram, Conrado havia sido resgatado com ferimentos leves, mas o boletim atualizado, trouxe a informação de que após dar entrada no hospital, foi avaliado que ele precisou de uma cirurgia geral. Desde então, ele está internado na UTI em estado grave.

Ao dar entrada no hospital foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral. O cantor encontra-se no momento na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas.

Ainda segundo a nota, o sertanejo passou por uma neurocirurgia na parte da tarde e no início da noite foi operado pela equipe de ortopedia.