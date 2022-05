Arthur Aguiar abre o jogo e fala sobre momento offline de Maíra Cardi: -Preciso respeitar o espaço dela

08/05/2022 | 15:11



Na manhã deste domingo, dia 8, Arthur Aguiar falou com os seguidores e esclareceu algumas coisas. O vencedor do BBB22 está viajando com a família e está mostrando alguns momentos, mas está evitando mostrar Maíra Cardi.

- Vocês já sabem que Maíra está off das redes sociais e por mais que eu tenha vontade de filmá-la - e acabei já filmando algumas vezes aqui, eu preciso respeitar o espaço dela, o tempo dela. Ela quer ficar off, ela está off do dela, então não faz sentido ficar aparecendo no meu. Ela vai acabar aparecendo sem querer, mas eu não vou ficar filmando ela.

A coach anunciou seu afastamento na última sexta-feira, dia 6. Lembrando que um dos motivos pelo qual Maíra está fora das redes é as ameças que ela recebeu - e segue recebendo.

