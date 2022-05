Famosas aproveitam o Dia das Mães para fazer declarações de amor especiais em suas redes

08/05/2022 | 15:10



Amor de mãe é daqueles que realmente não se mede, e no Dia das Mães, muitas famosas aproveitaram para fazer declarações especiais aos seus filhos.

Foi o caso de Tatá Werneck, que publicou esta foto fofa com Clara Maria e escreveu: Acordei com um beijinho , dizendo: te amo, mamãe. Não há nada no mundo que consiga explicar , não há ninguém comparável, não há sentimento maior, mais nobre e puro. Só uma mãe para entender o que outra mãe sente. Dia das mães também é dia das filhas. Porque graças a você eu expandi minha capacidade de amar. Feliz dia das mães. Fofas demais, né?

Quem também aproveitou a data especial foi Bárbara Evans. A modelo deu à luz sua filha Ayla no dia 3 de abril, e a pequena de apenas um mês de vida também ganhou uma declaração da mamãe: Meu primeiro dia das mães. Ser mãe sempre foi o meu maior sonho e agora que você está nos meus braços, eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu te amo incondicionalmente minha filha!

Já Giovanna Ewbank compartilhou com seus seguidores um vídeo com momentos junto de seus pequenos, e na legenda escreveu: Eu posto esse vídeo com lágrimas nos olhos, de AMOR, de TANTO AMOR?eu já não sei o que é a felicidade senão por vocês, senão pela realização de vocês. A minha vida se transformou quando cada um dos meus filhos chegou. 3 filhos. 3 maternidades diferentes. E um só sentimento, FORÇA! Sim, nós mulheres temos que ser muito fortes para enfrentar todos os desafios que a maternidade nos trás, mas o resultado é algo que ninguém sentirá senão através do ser mãe?e acho que esse sentimento não consegue ser traduzido através de uma palavra, pelo menos eu não consigo resumir a isso, eu sempre penso que essa palavra na verdade não existe, porque "isso" é sentido, é além da fala, da palavra, vem da alma. E ninguém nunca conseguirá traduzir esse sentimento de mãe e filho em palavras. Ser mãe é amar, ter medo, raiva, ser feliz, realizada, ser capaz, incapaz, chorar, sorrir, se culpar, ser forte, fracassar?e tantas outras coisas, tudo ao mesmo tempo, todos os dias. Você consegue definir o que é ser mãe? Eu não, mas sim. É a maior loucura, a maior viagem que podemos embarcar, cheia de tropeços mas com uma certeza, É A MELHOR COISA DO MUNDO! Obrigada por me fazer leoa meus filhos, obrigada por me fazer mãe.

Muito amor, não é mesmo?