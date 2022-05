Rebecca abre o coração fala que Morena é sua cópia: Olho para ela e me vejo pequena

08/05/2022 | 15:10



Quase gêmeas! Em entrevista ao Extra, Rebecca abriu seu coração e falou da filha Morena. A cantora contou que a pequena, que tem apenas quatro anos de idade, é sua cópia:

- Quando fiz Morena, fiz minha cópia. Temos o mesmo jeito em tudo. Olho para ela e me vejo pequena. Ela é espontânea, comunicativa, vira amiga das pessoas muito rápido. Ela fez amizade com a vizinha, vai para a casa dela, ganhou até presente! Às vezes, a gente vai ao restaurante e ela começa a conversar com as pessoas. Sem amigo, ela não vai ficar porque em todos os lugares que vai arranja um.

Além de ser uma criança super extrovertida e que faz amizade com todos, Rebecca revelou que Morena ama cantar e performar. O palpite da cantora é que a pequena também será artista.

- Morena adora se arrumar, escolher as roupas dela. Ama uma câmera! Quando estou ensaiando, sempre pega o microfone e canta minhas músicas. Fica pedindo toda hora para botar. Eu já sei que ela vai ser artista. Nunca pedi para fazer vídeo com ela, mas a danadinha aprende as coreografias pelo celular. Eu fiquei de cara porque odeio pegar as coreografias pelo telefone e ela faz tudo sozinha. Sabe mexer no aparelho, conversa no WhatsApp, manda áudio, liga para todo mundo. Essa geração é babado! Eu demorei muito tempo para ter um telefone com câmera. Pensei em não dar um para ela com medo de ela quebrar, mas ela é cuidadosa. Às vezes, deixa uns brinquedos jogados, mas toma conta de tudo!