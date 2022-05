Príncipe Harry e Meghan Markle poderão ter câmeras da Netflix barradas no Jubileu de Platina

08/05/2022 | 14:10



Polêmicas na terra da Rainha! Com o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II se aproximando, todos querem saber se o Príncipe Harry e Meghan Markle vão realmente comparecer à celebração. Com a confirmação de presença do casal, todos já estão se preparando para o que poderá acontecer.

A maior preocupação são as possíveis equipes de filmagem da Netflix que poderão estar acompanhando o duque e a duquesa para captar diversos momentos inusitados. Além de estarem preocupados com a possível presença de câmeras, o staff real ainda teme pelas reações do casal se precisarem ser barrados.

- Mesmo que eles aceitem que sua equipe da Netflix não pode ir ao Palácio de Buckingham para filmar, eles podem causar problemas ? e no mínimo causar uma grande distração, disse uma fonte para o The Sun.

A fonte continuou dizendo que, por conta do medo de cortesões seniores, uma equipe de assessores estará de olho em tudo:

- Os cortesões seniores acreditam que a Netflix verá isso como uma grande oportunidade para explorar seu acordo de mega milhões com o casal. Então, uma equipe de assessores do Palácio estará de prontidão para ficar de olho na tripulação e agir como vigilantes, se necessário.

Mas, não é só com a família real que o casal está em maus lençóis. Por estarem dando diversas entrevistas polêmicas para diversas emissoras de televisão rivais, o serviço de streaming não está muito feliz. Vale lembrar que o casal tem um acordo com a Netflix para produzir um documentário.

- A Netflix teria adorado os primeiros comentários sobre a visita à rainha para o documentário. Houve uma verdadeira sensação de aborrecimento que eles foram feitos para outra emissora.