Saulo Poncio e Gabi Brandt reatam o relacionamento

08/05/2022 | 14:11



Estão de volta? Depois de uma série de polêmicas e boatos de traição, Saulo Poncio e Gabi Brandt estão juntos novamente. Segundo informações da coluna Leo dias, amigos do casal disseram que a dupla reatou o casamento perto dos desfiles de Carnaval que aconteceram em abril.

A coluna ainda revelou que o casal já comunicou a equipe de estratégia de imagem deles e pretendem anunciar a volta nas redes. A demora está acontecendo por conta do desejo do casal em fazer um grande anúncio oficial.

De acordo com os amigos, outro motivo para a espera é Gabi Brandt. A influenciadora está com medo da reação do público e do julgamento.