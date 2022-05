Após não bater pesagem, Charles do Bronx atropela Gaethje e vence com finalização

08/05/2022 | 10:24



Após a polêmica na pesagem, Charles do Bronx entrou no octógono sem o cinturão do peso-leve na noite deste sábado e conquistou uma vitória expressiva sobre Justin Gaethje no UFC 274. O brasileiro precisou de apenas um round para finalizar o americano, com apenas 3min22s de luta.

A vitória é a 11ª consecutiva do lutador brasileiro, que não perde desde 2017. Charles do Bronx ainda esbanja dois recordes do UFC: chega a 19 vitórias por via rápida (nocaute ou finalização) e soma 16 finalizações na categoria. Charles ainda desafiou Conor McGregor após a vitória.

"O campeão se chama Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Sou o problema da divisão. Vocês podem bater, está escrito lá em cima, eu sou o campeão. Não quero saber o nome, nem o lugar. Conor McGregor, você vai vir ou vai correr", disse Charles ainda no octógono.

Durante a pesagem para sua luta contra Justin Gaethje na última sexta-feira, o brasileiro não conseguiu bater o limite de 70,3kg, válido para a categoria durante a pesagem, em Phoenix, e teve seu título, conquistado há quase um ano, retirado.

Também pelo card principal neste sábado, o cinturão peso-palha agora pertence à Carla Esparza, após uma vitória não muito empolgante sobre Rose Namajunas. A vitória veio após decisão dividida dos juízes. (47-48, 49-46 e 48-47).

Nas outras lutas do peso-leve pelo card principal masculino na noite do UFC 274, Michael Chandler nocauteou Tony Ferguson. O triunfo veio aos 17s do segundo round, com um chute certeiro que desmaiou o adversário. Donald Cerrone sentiu mal-estar e a luta contra Joe Lauzon foi cancelada.

Entre os brasileiros, o saldo não foi dos melhores. Maurício Shogun foi derrotado pelo haitiano Ovince St.Preux após uma luta morna no peso-meio-pesado, com decisão dos juízes por (29-28, 29-28 e 30-27).

Francisco Massaranduba foi o destaque positivo da noite, com vitória no peso-meio-médio sobre o inglês Danny Roberts, com decisão unânime da arbitragem. Norma Dumont, Marcos Pezão, Melissa Gatto, Ariane Sorriso e Kleydson Rodrigues foram derrotados.