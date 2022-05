Warriors dominam Grizzlies e vencem 1ª em casa; lesão de Morant causa polêmica

08/05/2022 | 09:22



O Golden State Warriors sobrou no primeiro jogo em casa da semifinal da Conferência Oeste e venceu o Memphis Grizzlies por 142 a 112 na noite de sábado, abrindo uma vantagem de 2 a 1. Os armadores Stephen Curry, Jordan Poole e Klay Thompson comandaram a atuação convincente dos Warriors em São Francisco. Do outro lado, Ja Morant foi destaque em pontos, mas sofreu uma lesão no fim da partida e passa a ser uma enorme dor de cabeça para o time de Taylor Jenkins.

Mais uma vez o cestinha da partida, Morant pontuou 34 vezes na terceira série da semifinal e se lesionou em uma disputa de bola com Poole e Andrew Wings já no último período. A estrela do Grizzlies volta a ter problemas no joelho, que já o tiraram de jogos nesta temporada e, segundo o técnico do time, ainda será avaliado. Entre os destaques do astro na partida esteve uma cesta de três pontos do meio da quadra no momento em que o relógio apontava para o intervalo, que diminuiu a desvantagem do Grizzlies para 57 a 64.

O plantel do Grizzlies acusaram Poole de ter agarrado e puxado o joelho direito de Morant, que deixou a quadra sem falar com a imprensa. Momentos depois, o jogador publicou um vídeo da jogada em seu Twitter com a frase "quebrou o código", fazendo referência ao que disse o técnico do Warriors, Steve Kerr, quando Gary Payton lesionou o cotovelo esquerdo após falta dura de Dillon Brooks na última terça-feira.

Inclusive, Brooks deve retornar no quarto jogo da série após cumprir suspensão de um jogo e pode ser reforço de peso, principalmente se Morant, autor de 47 pontos no jogo 2, se tornar desfalque. O camisa 12 sendo destaque mais uma vez neste sábado, mas o time de Memphis viu Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. crescerem de produção, com 16 e 15 pontos, respectivamente.

Pelo lado do Warriors, Poole se defendeu e foi apoiado por seus companheiros. "Quando nós o cercamos, eu bati na bola, eu estava indo para a bola. Obviamente, você não quer ver ninguém se machucar, eu não sou esse tipo de jogador. Respeito a todos. Espero que ele melhore e possamos vê-lo no próximo jogo", disse.

Poole foi elétrico durante a partida, causando enorme euforia nos fãs do Golden State presentes no Chase Center em alguns dos seus 27 pontos na noite. Entre algumas cestas de três pontos, ele deu uma enterrada no último período que abriu vantagem de 20 pontos para o time da casa e também agitou as arquibancadas.

Curry foi o maior pontuador do Golden State na noite, com 30 pontos e seis assistências. Outro que brilhou foi Thompson, que guardou 21 pontos, deu nove rebotes e quatro assistências. A seleção de chutes do time foi motivos de elogio por parte do técnico Kerr.

Golden State Warriors e Memphis Grizzlies voltam a se enfrentar na Califórnia na próxima segunda-feira, às 23h, no quarto jogo da série. Quem avançar no duelo pegará o vencedor entre Dallas Mavericks e Phoenix Suns na final da Conferência Oeste.